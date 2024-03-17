"Манчестер Юнайтед" у шаленій гольовій перестрілці вибив "Ліверпуль" з Кубка Англії (відео)

"Червоні дияволи" в екстратаймах оформили камбек і продерлися до півфіналу турніру.

"Манчестер Юнайтед" здолав "Ліверпуль" у надзвичайно драматичному матчі 1/4 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 4:3 за підсумками екстратаймів.

Уже на 10-й хвилині гри "манкуніанців" вивів уперед Скотт Мактоміней.

Перед перервою "мерсисайдці" зуміли не лише відігратися, а й повести в рахунку. На 44-й хвилині відзначився Алексіс Макаллістер, а в компенсований час забив Мохамед Салах.

У другому таймі обидві команди тривалий час не могли забити, але наприкінці зустрічі підопічним Еріка тен Гага вдалося зрівняти рахунок – гол Антоні на 87-й хвилині перевів гру до екстратаймів.

Наприкінці першого овертайму команда Юргена Клоппа знову вийшла вперед завдяки голу Гарві Елліотта.

Однак у другому екстратаймі "червоні дияволи" здійснили камбек і вирвали перемогу. На 112-й хвилині рахунок зрівняв Маркус Рашфорд. А на 120+1-й автором вирішального гола став Амад Діалло, який одразу після цього отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" став останнім півфіналістом Кубка Англії. Раніше до 1/2 фіналу вийшли "Манчестер Сіті", "Челсі" українця Михайла Мудрика та "Ковентрі", який виступає у Чемпіоншипі (другий за рангом англійський дивізіон – прим.).

Одразу після завершення всіх чвертьфінальних матчів відбулося жеребкування півфіналу Кубка Англії. Згідно з його результатами, за вихід до фіналу "Манчестер Сіті" зіграє проти "Челсі", а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Ковентрі".

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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