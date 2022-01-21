"Манчестер Юнайтед" вибув з боротьби за суперталанта світового футболу

"Манчестер Юнайтед" вибув з боротьби за суперталанта світового футболу

Зірковий норвежець схиляється до трансферу в інший клуб.

Керівництво "Манчестер Юнайтед" не буде намагатися підписати забивного форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.

Як повідомляє ESPN, англійський клуб змирився з тим, що 21-річний норвежець влітку хоче перейти до мадридського "Реала". "Червоні дияволи" не збираються спокушати нападника більш вигідними фінансовими умовами, тому "Королівський клуб" залишається головним претендентом на Голанда.

Повідомляється, що Тепер "манкуніанці" зосередяться на альтернативних варіантах підсилення атакувальної лінії.

Очікується, що Голанд змінить клубну прописку під час літнього трансферного вікна, оскільки саме тоді стане чинним пункт у його контракті про відступні в розмірі 75 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Голанд провів 19 матчів за "Боруссію" у всіх турнірах, забив 22 голи і зробив п'ять результативних передач.

Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

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