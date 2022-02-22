"Манчестер Юнайтед" відмовився летіти російськими авіалініями на матч Ліги чемпіонів з "Атлетіко"

"Червоні дияволи" не обрали свого офіційного партнера для польоту до Мадрида.

"Манчестер Юнайтед" відмовився скористатися послугами російської авіакомпанії "Аерофлот" для польоту до Іспанії на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".

"Манкуніанці" не обрали для подорожі "Аерофлот", незважаючи на те, що він є офіційним партнером англійського клубу. Про це написав у себе в Twitter журналіст ESPN Марк Огден.

Зазначається, що їхня співпраця не припинялася. Однак МЮ полетів на гру до Мадрида британською чартерною авіакомпанією Titan Airways.

Manchester United have chosen not to travel with official airline partner Aeroflot to Madrid today. Continue to be partners with Aeroflot — partnership with airline, not the Russian government — but have instead flown with Titan Airways to Spain… — Mark Ogden (@MarkOgden_) February 22, 2022

Ймовірно, причиною ухвалення цього рішення є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Матч між "Атлетіко" та "Манчестер Юнайтед" відбудеться 23 лютого на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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