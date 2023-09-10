"Манчестер Юнайтед" відсторонив зіркового футболіста, якого звинувачують у домашньому насильстві

Бразилець Антоні не тренуватиметься з "червоними дияволами" до завершення розслідування.

Бразильський форвард Антоні відсторонений від тренувань "Манчестер Юнайтед" на тлі звинувачень у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини.

Про це повідомила пресслужба "манкуніанців".

"Манчестер Юнайтед" взяв до відома звинувачення, висунуті проти Антоні. Гравці, які не брали участі в матчах збірних, повинні повернутися до тренувань у понеділок. Однак клуб домовився з Антоні про те, що він відкладе своє повернення на деякий термін, щоб розібратися зі звинуваченнями.

Як клуб ми засуджуємо акти насильства й аб'юзу. Ми визнаємо важливість гарантування безпеки всіх, хто опинився залучений до цієї ситуації, і розуміємо, який вплив ці звинувачення чинять на тих, хто пережив насильство", – йдеться в заяві "червоних дияволів".

Раніше повідомлялося, що Антоні виключили зі збірної Бразилії на тлі звинувачень у домашньому насильстві.

Також була інформація, що що поліція Сан-Паулу та Манчестера ведуть розслідування у справі Антоні. Таким чином, до завершення розслідування бразилець залишиться без футболу.

Антоні виступає за "Манчестер Юнайтед" від літа минулого року. Цього сезону на його рахунку чотири матчі у складі "червоних дияволів".

За збірну Бразилії форвард дебютував 2021 року й відтоді провів 16 матчів, забив два голи. У складі олімпійської збірної Бразилії Антоні виграв "золото" Ігор-2020 у Токіо.

Нагадаємо, нещодавно "Манчестер Юнайтед" розпрощався з півзахисником Мейсоном Грінвудом, якого звинувачували у зґвалтуванні. Англійця на один сезон орендував іспанський "Хетафе".

Читайте також:

Дежавю з Мундіалю-2022: збірна Німеччини розгромно програла Японії та встановила антирекорд (відео)

Милість зашкалює: стало відомо, кому Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії (фото)

"Слава Україні": зірка збірної Англії відзначився красивим жестом під час інтерв'ю – відео