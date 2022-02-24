"Манчестер Юнайтед" вирвав нічию у чемпіона Іспанії в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" вирвав нічию у чемпіона Іспанії в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Команди обмінялися голами Жоау Фелікса та Ентоні Еланга.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді вирвав нічию проти мадридського "Атлетіко" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на сьомій хвилині протистояння Жоау Фелікс. "Манкуніанці" зуміли відповісти лише за десять хвилин до кінця - відзначився молодий Ентоні Еланга із передачі Бруно Фернандеша.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Манчестері 15 березня. Початок о 22:00 за київським часом.

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