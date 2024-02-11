"Манчестер Юнайтед" вирвав перемогу над "Астон Віллою" в центральному матчі 24-го туру АПЛ (відео)

Гол Скотта Мактомінея приніс "червоним дияволам" три очки в непростому поєдинку.

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Астон Віллу" в центральному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:2 .

Першими в цій зустрічі забили гості – на 17-й хвилині Расмус Гейлунн вивів "манкуніанців" вперед. Асист до свого активу заніс Гаррі Магвайр.

У другому таймі "левам" вдалося відігратися – на 67-й хвилині влучного удару завдав Дуглас Луїз.

Проте наприкінці гри "червоні дияволи" зуміли вирвати перемогу. Вирішальний гол на 86-й хвилині забив Скотт Мактоміней після передачі Діогу Далота.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" (41 бал) залишився на шостому місці в АПЛ. "Астон Вілла" (46 очок) розташовується на п'ятій позиції.

У наступному турі підопічні Еріка тен Гага 18 лютого на виїзді зустрінуться з "Лутоном", а команда Унаї Емері днем раніше в гостях зіграє проти "Фулгема".

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