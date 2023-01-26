"Манчестер Юнайтед" влаштував розгром у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги (відео)

"Манчестер Юнайтед" на виїзді розбив "Ноттінгем Форест" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги – 0:3 .

У першому таймі "червоні дияволи" двічі вразили ворота суперника. На 6-й хвилині відзначився Маркус Рашфорд, а просто перед перервою Ваут Вегхорст зміцнив перевагу своєї команди.

Зазначимо, ща на 23-й хвилині "лісовики" також змогли розпечатати ворота Давіда де Хеа, однак гол Сема Сарріджа було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR).

У другому таймі "манкуніанці" довели справу до розгрому. На 89-й хвилині крапку в матчі поставив Бруну Фернандеш.

Огляд матчу

Матч-відповідь між командами запланований на 1 лютого. В іншому півфіналі сильнішого визначають "Ньюкасл" і "Саутгемптон". У першому матчі "сороки" здобули мінімальну перемогу – 0:1 .

Читайте також:

Росію офіційно позбавили права на проведення Суперкубка УЄФА-2023: де відбудеться матч

Визначилися півфінальні пари фінальної стадії Ліги націй-2022/23: результати жеребкування

Врятував шикарний гол на 90-й хвилині: "Баварія" несподівано ледь не програла в Бундеслізі (відео)