"Манчестер Юнайтед" впевнено розібрався з "Тоттенгемом" в АПЛ: Роналду влаштував демарш (відео)

Один з голів у ворота "шпор" забив ексфутболіст "Шахтаря".

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Тоттенгем" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 2:0 .

У першому таймі команди не забивали голів, а одразу після перерви колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред вивів "червоних дияволів" уперед. Асист до свого активу заніс Джейдон Санчо.

Зміцнили свою перевагу "манкуніанці" на 69-й хвилині, коли другий м'яч до сітки воріт лондонців відправив Бруну Фернандеш.

Варто зазначити, що матч також запам'ятався демаршем зіркового форварда МЮ Кріштіану Роналду. Португалець не потрапив до стартового складу та навіть не вийшов на заміну. Вірогідно, це неабияк його засмутило. Нападник залишив лаву запасних і пішов до підтрибунного приміщення за п'ять хвилин до фінального свистка.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг прокоментував вчинок Роналду досить лаконічно: "Сьогодні святкуємо. Розберемося з цим - завтра".

Erik Ten Hag on Cristiano Ronaldo heading down the tunnel before the final whistle at Old Trafford pic.twitter.com/QEOicibuHL — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2022

Манчестер Юнайтед - Тоттенгем: огляд матчу

Манчестер Юнайтед - Тоттенгем: турнірне становище після матчу

"Манчестер Юнайтед" після перемоги з 19 очками піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенгем" залишається третім з 23 балами.

У наступному турі МЮ 22 жовтня на виїзді зіграє з "Челсі", а "шпори" наступного дня прийматимуть "Ньюкасл".

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