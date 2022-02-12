"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "святими" та не зумів піднятися до зони Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "святими" та не зумів піднятися до зони Ліги чемпіонів

Гола Джейдона Санчо не вистачило "манкуніанцям" для перемоги.

"Манчестер Юнайтед" не зміг обіграти "Саутгемптон" у стартовому матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на "Олд Траффорд" завкршився внічию - 1:1 .

На 21-й хвилині Джейдон Санчо вивів "червоних дияволів" уперед. Асистував йому Маркус Рашфорд.

Проте переможний рахунок підопічні Ральфа Рангніка не втримали. На початку другого тайму за гостей забив Че Адамс, чим подарував своїй команді нічию.

Зірковий форвард МЮ Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок, результативними діями не відзначився. Португалець не може вразити ворота суперників уже протягом шести матчів.

"Манчестер Юнайтед" з 40 очками посідає п'яту сходинку в АПЛ. "Саутгемптон" - 10-й із 29 балами у своєму активі.

У наступному турі Чемпіонату Англії Роналду та Ко 15 лютого приймуть "Брайтон", а "святі" 19 лютого вдома зіграють з "Евертоном" українця Віталія Миколенка.

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