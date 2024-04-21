"Манчестер Юнайтед" втратив перевагу 3:0 над клубом Чемпіоншипу, але продерся до фіналу Кубка Англії (відео)

"Червоні дияволи" у надзвичайно драматичному матчі здолали "Ковентрі Сіті" у серії пенальті.

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Ковентрі Сіті" в півфіналі Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні закінчився з рахунком 3:3 , а в серії пенальті тріумфували "червоні дияволи".

У першому таймі "манкуніанці" двічі вразили ворота представника Чемпіоншипу (другого за рангом дивізіону – прим.). На 23-й хвилині рахунок відрив Скотт Мактоміней, а перед перервою забив Гаррі Магвайр.

Після перерви команда Еріка тен Гага зробила рахунок розгромним – на 58-й хвилині відзначився Бруну Фернандеш.

Однак "Ковентрі Сіті" не припинив боротися й зумів здійснити неймовірний камбек. На 71-й хвилині точного удару завдав Елліс Сіммс, а ще через вісім хвилин Каллум О'Хар скоротив відставання до мінімуму.

У компенсований до другого тайму час клуб Чемпіоншипу зрівняв рахунок і перевів гру до екстратаймів – на 90+5-й хвилині пенальті реалізував Хаджі Райт.

В екстратаймах команди голів не забивали. На 120+1-й хвилині "Ковентрі Сіті" був близький до того, щоб вирвати путівку до фіналу, але гол Віктора Торпа після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Таким чином, на клуби чекала серія пенальті, де краще себе проявили футболісти "Манчестер Юнайтед", які реалізували чотири з п'яти свїх ударів. А ось суперник двічі схибив, позбавивши себе можливості зіграти у фіналі Кубка Англії.

Огляд матчу "Ковентрі Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

У фіналі Кубка Англії "червоні дияволи" зіграють з "Манчестер Сіті", який в першому півфіналі вирвав перемогу над "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика (1:0).

Фінал Кубка Англії відбудеться 25 травня на "Вемблі". Чинним володарем трофею є "Манчестер Сіті". Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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