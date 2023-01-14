"Манчестер Юнайтед" за чотири хвилини здійснив камбек і переміг "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Манчестер Сіті" в рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Манкуніанське дербі на стадіоні "Олд Траффорд" завершилося з рахунком 2:1 .

Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Після перерви "городяни" вийшли вперед – Джек Гріліш, який вийшов на поле з лави запасних, відзначився з передачі Кевіна Де Брейне.

Проте МЮ вдалося оформити камбек. На 78-й хвилині Бруну Фернандеш зрівняв рахунок, асистував йому Каземіро. А на 82-й хвилині Маркус Рашфорд забив переможний м'яч після передачі Алехандро Гарначо, який з'явився на полі в другому таймі.

Огляд матчу

"Манчестер Юнайтед" набрав 38 очок і наразі посідає третю позицію в турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Сіті" залишився на другому місці, маючи 39 балів у своєму активі. Лідирує "Арсенал" українця Олександра Зінченка з 44 заліковими пунктами і одним матчем у запасі.

У наступному турі підопічні Еріка тен Гаґа 18 січня на виїзді зіграють проти "Крістал Пелас", наступного дня команда Хосепа Гвардіоли прийме "Тоттенгем".

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