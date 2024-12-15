"Манчестер Юнайтед" за дві хвилини оформив камбек і здолав "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" на визді обіграв "Манчестер Сіті" у центральному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі "городяни" створили собі мінімальну перевагу – Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі.

Однак наприкінці протистояння "червоні дияволи" здійснили камбек. Спочатку на 88-й хвилині пенальті реалізував Бруну Фернандеш, а через дві хвилини Амад Діалло приніс перемогу підопічним Рубена Аморіма.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

"Манчестер Юнайтед" завдяки цій перемозі з 22 очками піднявся на 12-те місце в АПЛ. "Манчестер Сіті" (27 балів) перебуває на п'ятій позиції – команда Хосепа Гвардіоли зазнала вже п'ятої поразки у нинішньому сезоні чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 22 грудня приймуть "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного, а "небесно-блакитні" днем раніше на виїзді зіграють з "Астон Віллою".

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