"Манчестер Юнайтед" завдяки двом пенальті обіграв "Евертон" з Миколенком у 28-му турі АПЛ (відео)

"Манчестер Юнайтед" переміг "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у стартовому поєдинку 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи "червоні дияволи" забили в першому таймі з пенальті. На 12-й хвилині відзначився Бруну Фернандеш, а на 36-й – Маркус Рашфорд.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та був замінений на 88-й хвилині. Для 24-річного українця це був 29-й поєдинок за мерсисайдський клуб у всіх турнірах цього сезону.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Евертон"

Зазначимо, що "Евертон" не може перемогти вже в 11 матчах АПЛ поспіль. Востаннє команда Шона Дайча вигравала у чемпіонаті Англії ще 16 грудня минулого року в поєдинку проти "Бернлі" (2:0).

Наразі "Евертон" (25 очок) посідає 16-те місце в АПЛ. У листопаді минулого року клуб позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. Однак мерсисайдці подали апеляцію, яку частково задовольнили й повернули "ірискам" 4 бали.

"Манчестер Юнайтед" після перемоги над "Евертоном" з 47 очками йде на шостій позиції в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному матчі команда Миколенка після міжнародної паузи 30 березня в АПЛ на виїзді зіграє проти "Борнмута" іншого українського оборонця Іллі Забарного, а "Манчестер Юнайтед" того ж дня завітає в гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

До перерви на ігри збірних "іриски" відпочиватимуть, а підопічні Еріка тен Гага 17 березня приймуть "Ліверпуль" у чвертьфіналі Кубка Англії.

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