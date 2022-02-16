"Манчестер Юнайтед" завдяки португальському дуету "заклював чайок" та увірвався до зони Ліги чемпіонів в АПЛ: відео

"Манчестер Юнайтед" завдяки португальському дуету "заклював чайок" та увірвався до зони Ліги чемпіонів в АПЛ: відео

"Червоні дияволи" від початку другого тайму грали в більшості.

"Манчестер Юнайтед" у рамках перенесеного матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги розібрався вдома з "Брайтоном", обігравши їх із рахунком 2:0 .

Глядачі побачили перший м'яч лише на початку другого тайму - зірковий форвард "манкуніанців" Кріштіану Роналду на 51 хвилині нарешті перервав тривалу безгольову серію, відзначившись у сітці воріт "чайок" (прізвисько "Брайтона", прим). До цієї зустрічі 37-річний португалець не забивав у шести іграх поспіль, що було його найгіршою серією в кар'єрі.

За три хвилини справи гостей стали ще більш поганими - Люїс Данк побачив перед собою пряму червону картку та залишив, таким чином, свою команду в меншості. Цікаво, що спочатку головний арбітр показав йому "гірчичник", проте після перегляду системи VAR змінив колір картки.

Крапку в зустрічі вже на сьомій доданій до основного часу хвилині поставив інший португалець "Манчестер Юнайтед" - Бруну Фернандеш. Хавбек "червоних дияволів" точним ударом "поховав" усі надії гостей піти від поразки в цій грі.

До вашої уваги відеоогляд цього протистояння.