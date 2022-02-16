"Манчестер Юнайтед" завдяки португальському дуету "заклював чайок" та увірвався до зони Ліги чемпіонів в АПЛ: відео

"Червоні дияволи" від початку другого тайму грали в більшості.
"Манчестер Юнайтед" у рамках перенесеного матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги розібрався вдома з "Брайтоном", обігравши їх із рахунком 2:0.
Глядачі побачили перший м'яч лише на початку другого тайму - зірковий форвард "манкуніанців" Кріштіану Роналду на 51 хвилині нарешті перервав тривалу безгольову серію, відзначившись у сітці воріт "чайок" (прізвисько "Брайтона", прим). До цієї зустрічі 37-річний португалець не забивав у шести іграх поспіль, що було його найгіршою серією в кар'єрі.
За три хвилини справи гостей стали ще більш поганими - Люїс Данк побачив перед собою пряму червону картку та залишив, таким чином, свою команду в меншості. Цікаво, що спочатку головний арбітр показав йому "гірчичник", проте після перегляду системи VAR змінив колір картки.
Крапку в зустрічі вже на сьомій доданій до основного часу хвилині поставив інший португалець "Манчестер Юнайтед" - Бруну Фернандеш. Хавбек "червоних дияволів" точним ударом "поховав" усі надії гостей піти від поразки в цій грі.
До вашої уваги відеоогляд цього протистояння.
- Після цієї перемоги команда Ральфа Рангніка набрала 43 очки та піднялася на четверту сходинку турнірної таблиці АПЛ;
- "Брайтон", своєю чергою, залишився з 33 балами на дев'ятій позиції;
- У наступному турі "Манчестер Юнайтед" поміряється силами на виїзді з "Лідсом". У першому колі "червоні дияволи" розтрощили його з рахунком 5:1. Ця гра відбудеться у неділю, 20 лютого. "Брайтон", тим часом, днем раніше прийме у рідних стінах абсолютного аутсайдера "Бернлі".