"Манчестер Юнайтед" зазнав неочікуваної поразки у 20-му турі АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" не впоралися з "Ноттінгемом".

"Манчестер Юнайтед" на виїзді несподівано програв "Ноттінгему" в матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сіті Граунд" завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. У другому таймі господарі вийшли вперед – на 64-й хвилині відзначився Ніколас Домінгес.

На 78-й хвилині "манкуніанці" відігралися – голкіпер "Ноттінгема" Метт Тернер припустився грубої помилки, Алехандро Гарначо відпасував під удар Маркусу Рашфорду, а той відправив м'яч у дальній кут.

"Червоні дияволи" продовжили атакувати і внаслідок цього пропустили швидкий контрвипад суперника – Ентоні Еланга з правого флангу покотив м'яч у центр, а Морган Гіббс-Вайт завдав точного удару у правий від себе нижній кут.

Зрівняти рахунок вдруге та уникнути поразки підопічним Еріка тен Гага не вдалося.

Огляд матчу "Ноттінгем" – "Манчестер Юнайтед"

Після цього матчу "Манчестер Юнайтед" (31 бал) залишився на сьомому місці в АПЛ. "Ноттінгем" (20 очок) піднявся на 15-ту позицію.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" 14 січня прийме "Тоттенгем", а "Ноттінгем" 20 січня на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка.

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