"Манчестер Юнайтед" зазнав несподіваної поразки від команди українця в АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" втратили можливість наблизитися до зони Ліги чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги сенсаційно поступився вдома "Вулвергемптону" з рахунком 0:1 .

Єдиний у цій зустрічі м'яч було забито на 82 хвилині - півзахисник "вовків" Жозе Моутінью підхопив ігрове знаряддя після виносу суперника та завдав точного удару в нижній кут Давіда Де Хеа з-за меж штрафного.

Зазначимо, "манкуніанці" також забили у ворота опонента, зробив це Кріштіану Роналду - утім, його гол було скасовано через положення поза грою.

Примітно, що всі 90 хвилин у складі "Вулвергемптона" провів український центральний захисник - Макс Кілман. Він пів року тому отримав українське громадянство. Утім, Макс поки не може виступати за збірну України. Таке рішення ФІФА ухвалила у зв'язку з тим, що футболіст виступав за збірну Англії з футзалу.

До вашої уваги відеоогляд цього протистояння.

Таким чином, поступившись "Вулвергемптону", Роналду і Ко втратили можливість наблизитися до зони Ліги чемпіонів. На їхньому рахунку залишився 31 бал та сьома сходинка в турнірній таблиці. Відставання від четвертої позиції, яке й дає право зіграти в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, становить чотири очки. Більш того, ця невдача "червоних дияволів" стала першою під керівництвом нового керманича - Ральфа Рангніка. До цього "Манчестер Юнайтед" мав три перемоги та дві нічиїх.

Що стосується "Вулвергемптона", то він набрав 28 пунктів та розташувався слідом за манчестерським колективом.