"Манчестер Юнайтед" зазнав нищівної поразки в АПЛ і встановив клубний антирекорд (відео)

"Манчестер Юнайтед" на виїзді зазнав розгромної поразки від "Крістал Пелас" у заключному матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився гучним тріумфом господарів з рахунком 4:0 .

У першому таймі "орли" двічі відзначилися у воротах "манкуніанців": вже на 12-й хвилині рахунок у грі відкрив Майкл Олісе, а на 40-й хвилині Жан-Філіпп Матета зміцнив перевагу своєї команди.

Після перерви МЮ нічим не зумів відповісти своєму супернику, а ось підопічні Олівера Гласнера відправили ще два м'ячі до сітки воріт, які захищав Андре Онана. На 58-й хвилині забив Тайрік Мітчелл, а на 66-й хвилині Олісе оформив дубль, таким чином встановивши підсумковий рахунок поєдинку.

Зазначимо, що для "Манчестер Юнайтед" це вже 13-та поразка цього сезону АПЛ, що стало новим клубним антирекордом.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" (54 очки) залишився на восьмому місці в АПЛ, поступаючись "Челсі" за додатковими показниками. Наразі "червоні дияволи" та "пенсіонери" перебувають поза зоною єврокубків. "Крістал Пелас" (43 бали) посідає 14-ту сходинку.

У наступному турі команда Еріка тен Гага 12 травня прийме "Арсенал", який продовжує боротися з "Манчестер Сіті" за чемпіонський титул. "Крістал Пелас" днем раніше на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона".

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