"Манчестер Юнайтед" здійснив камбек, але втратив очки проти одного з аутсайдерів АПЛ (відео)

"Червоні дияволи" відігралися з 0:2, однак перемогу вирвати не зуміли.

"Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на власному стадіоні зіграв унічию з "Лідсом". Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 2:2 .

Уже на першій хвилині зустрічі гості шокували "манкуніанців" голом Віллі Ньйонто. На старті другого тайму "Лідс" несподівано зміцнив свою перевагу – Рафаель Варан зрізав м'яч у свої ворота.

Проте підопічні Еріка тен Гага знайшли сили, аби переламати перебіг протистояння. На 62-й хвилині Маркус Рашфорд скоротив відставання "червоних дияволів", а вже за вісім хвилин рахунок зрівняв Джейдон Санчо.

А ось зробити цей камбек переможним манчестерському клубу було вже не до снаги. У підсумку команди розійшлися бойовою нічиєю.

Огляд матчу

"Манчестер Юнайтед" (43 очки) залишився на третьому місці в таблиці АПЛ. "Лідс" (19 балів) посідає 16-ту позицію на відстані всього одного залікового пункта від зони вильоту.

У наступному матчі команди 12 лютого знову зіграють між собою, але вже на стадіоні "Лідса" в рамках 23-го туру чемпіонату Англії.

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