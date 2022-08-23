"Манчестер Юнайтед" здобув перші очки в новому сезоні АПЛ, несподівано обігравши в дербі "Ліверпуль" (відео)

Зазначимо, що рахуноу у цій грі було відкрито вже на 16 хвилині - Джейдон Санчо точним ударом із близької відстані вразив ворота "мерсисайдців", вивівши таким чином свою команду вперед.

Гол Санчо був єдиним у зустрічі до 53 хвилини, поки Маркус Решфорд не подвоїв його. Результативний пас до свого активу записав Антоні Марсьяль. Щодо м'ячв Санчо, то там гольову передачу записали на Ентоні Елангу.

Єдине, на що вистачило колектив Юргена Клоппа, так це на м'яч престижу від Мохаммеда Салаха, який було забито на 81 хвилині.

До вашої уваги відеоогляд цього матчу.

Таким чином, перемігіши "Ліверпуль", команда Еріка тен Хаага зуміла взяти перші очки в новому розіграші АПЛ. Зазначимо, що в стартових двох турах "червоні дияволи" поступилися "Брайтону" (1:2) та "Брентфорду" (0:4). Що стосується "Ліверпуля", то вони наразі взагалі не мають жодної перемоги після трьох турів. У їхньому активі всього два очки, які були здобути проти "Фулгема" (2:2) та "Крістал Пелас" (1:1).

У наступному, 4-му, турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" вирушить у гості до "Саутгемптона", а "Ліверпуль" прийматиме "Борнмут". Обидві ці гри будуть зіграні в суботу, 27 серпня;

Наразі команда тен Хаага йде 14-ю в турнірній таблиці, а "Ліверпуль" розташувався на дві сходинки нижче.

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