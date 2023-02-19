"Манчестер Юнайтед" здобув розгромну перемогу та наблизився до лідерів АПЛ

"Червоні дияволи" долучилися до чемпіонських перегонів з "Арсеналом" і "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" розбив "Лестер" у домашньому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:0 .

Підопічні Еріка тен Гага вийшли вперед на 25-й хвилині зусиллями Маркуса Рашфорда, якому асистував Бруну Фернандеш.

У другому таймі "манкуніанці" закріпили свій успіх. На 56-й хвилині Рашфорд оформив дубль, скориставшись передачею Фреда.

А на 61-й хвилині третій м'яч у ворота гостей відправив Джейдон Санчо – Фернандеш записав до свого активу другу результативну передачу.

"Манчестер Юнайтед" (49 очок) залишився на третьому місці в АПЛ – відставання від "Манчестер Сіті", який йде другим, скоротилося всього до трьох балів. Лідирує з 54 пунктами і матчем у запасі "Арсенал" українця Олександра Зінченка. "Лестер" (24 очки) посідає 14-ту позицію.

У наступному поєдинку чемпіонату МЮ 5 березня на виїзді зіграє з "Ліверпулем", а "лисиці" 25 лютого приймуть "Арсенал". У неділю, 26 лютого, "Манчестер Юнайтед" у фіналі Кубка англійської ліги позмагається за трофей із "Ньюкаслом".

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