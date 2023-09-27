"Манчестер Юнайтед" здобув розгромну перемогу та вийшов до 1/8 фіналу Кубка ліги (відео)

"Манчестер Юнайтед" розгромив "Крістал Пелас" в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" закінчився з рахунком 3:0 .

Підопічні Еріка тен Гага вийшли вперед на 21-й хвилині зусиллями Алехандро Гарначо.

Уже за шість хвилин "манкуніанці" подвоїли свою перевагу – Каземіро забив після навісу Мейсона Маунта.

Після перерви "червоні дияволи" довели справу до розгрому. Остаточний рахунок матчу на 55-й хвилині встановив Антоні Марсьяль, гольову передачу віддав Каземіро.

Огляд матчу

Наразі "Манчестер Юнайтед" з 9 очками після шести турів посідає дев'яте місце в АПЛ. "Крістал Пелас" має 8 балів і перебуває на десятій позиції.

Цікаво, що в наступному матчі команди знову зіграють між собою. У суботу, 30 вересня, МЮ прийматиме "орлів" на "Олд Траффорд" вже в рамках сьомого туру чемпіонату Англії.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" – чинний володар Кубка ліги. У фіналі попереднього розіграшу турніру МЮ розібрався з "Ньюкаслом".

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