"Манчестер Юнайтед" здобув впевнену перемогу та вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії (відео)

"Манчестер Юнайтед" у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії на виїзді переміг "Віган", який виступає у Лізі 1 (третьому за силою дивізіоні країни – прим.). Поєдинок завершився з рахунком 0:2 .

Підопічні Еріка тен Гага забили по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині зустрічі "манкуніанців" вивів уперед Діогу Далот після передачі Маркуса Рашфорда.

У другому таймі "червоні дияволи" закріпили свою перевагу – на 74-й хвилині пенальті реалізував Бруну Фернандеш.

Зазначимо, що за весь матч "Манчестер Юнайтед" завдав 33 удари по воротах суперника (14 – у площину) проти 9 ударів у "Вігана" (2 – у площину).

Огляд матчу "Віган" – "Манчестер Юнайтед"

У четвертому раунді Кубка Англії команда тен Гага зустрінеться з переможцем пари "Ньюпорт" – "Істлі". Базова дата проведення матчу – 27 січня.

Наступний поєдинок МЮ проведе 14 січня вдома проти "Тоттенгема" у чемпіонаті Англії.

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