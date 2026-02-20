ТСН у соціальних мережах

179
Мандзин — у топ-10: результати чоловічого масстарту з біатлону на Олімпіаді-2026

Найкращий результат серед українців у біатлонному масстарті на ОІ-2026 показав Віталій Мандзин, який посів десяте місце.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © Associated Press

У п'ятницю, 20 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбувся чоловічий масстарт з біатлону.

Участь у ньому взяли зокрема двоє українських біатлоністів: Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців у масстарті показав Мандзин, який з 5 хибами посів десяте місце. Підручний також схибив 5 разів і фінішував 17-м.

"Золото" у масстарті здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль, "срібло" виграв норвежець Стурла Легрейд, а бронзовим призером став француз Кентен Фійон-Має.

Олімпіада-2026. Біатлон. Масстарт, чоловіки

1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+0+0) 39:17.1

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +10.5

3. Кентен Фійон-Має (Франція, 1+0+2+1) +25.6

4. Філіп Горн (Німеччина, 0+0+0+1) +35.5

5. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+2+1) +1:48.1

6. Міхал Крчмар (Чехія, 0+0+1+4) +2:03.6

...

10. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+2+3) +2:30.7

17. Дмитро Підручний (Україна, 2+0+2+1) +3:14.6

Повне відео гонки

У суботу, 21 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 закриється жіночим масстартом, де Україна не буде представлена.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

