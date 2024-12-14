Мапа України без Криму: УАФ звернулася до ФІФА та УЄФА щодо неприпустимої помилки

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимої помилки – зображенні карти України без анексованого Криму під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

"Звертаємося до вас, аби висловити нашу глибоку стурбованість щодо продемонстрованої 13 грудня 2024 року під час телевізійної трансляції церемонії жеребкування європейського відбору до чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року інфографічної карти Європи. На карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без АР Крим.

Враховуючи низку офіційних рішень та резолюцій, ухвалених Радою ФІФА та Виконкомом УЄФА починаючи від 2014 року, щодо територіальної цілісності України та захисту футбольних стейкхолдерів нашої країни від загарбницької політики російської терористичної держави, зокрема щодо Автономної Республіки Крим, наголошуємо, що сьогоднішня версія картографічного зображення України, офіційно презентована ФІФА під час всесвітньої трансляції на багатомільйонну аудиторію по всьому світу, є абсолютно неприйнятною й виглядає як непослідовна позиція ФІФА та УЄФА щодо описаного вище надважливого питання, зважаючи на триваючу руйнівну загарбницьку війну, розв'язану Росією проти України у XXI столітті в самому центрі Європи", – йдеться в листі, текст якого наводить офіційний сайт УАФ.

Волею жеребу збірна України потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 стануть переможець чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція, а також команди Ісландії та Азербайджану.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

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