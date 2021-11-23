Марадону поховали без серця: лікар зробив несподівану заяву щодо смерті легенди футболу

Воно важило більше, ніж треба.

З'явилися нові подробиці щодо смерті та подальшого поховання легендарного аргентинського футболіста - Дієго Марадони.

Про це повідомляє Marca.

Так, за словами лікаря, письменника та журналіста Нельсона Кастро, Марадона був похований без серця.

"Була група радикальних футбольних фанатів, які представляли клуб "Хімнасія Ла-Плата", яка хотіла здобути серце Марадони. Цього не сталося, люди дізналися про їхні наміри та попередньо витягли серце.

Однією з причин стала необхідність вивчення. Воно було дуже важливим для визначення причин смерті. На жаль, Марадона мва залежність від усього того, що його занапастило, хоча інші померли б набагато раніше. Дієго мав напрочуд стійке тіло.

Проблема в тому, що він ніколи не хотів повністю позбавитися всіх негативних факторів. Серце Марадони важило 500 грамів, воно було дуже велике. Зазвичай серце важить 300 грамів. Нехай і був спортсменом, а й зазвичай серце більше, ніж в інших, причина була у цьому. Справа була в серцевій недостатності", - сказав Кастро.

Марадона помер 25 листопада 2020 року. Його привезли до лікарні у важкому стані після серцевого нападу. До цього на початку листопада Дієго потрапив до лікарні після свого 60-річчя, йому провели операцію на мозку .

. Повідомлялося, що його поховали 27 листопада на околиці Буенос-Айреса поруч із батьками;

Марадона виступав за "Наполі" у період 1984-1990 років. У складі італійського клубу виграв два чемпіонати, Кубок, Суперкубок Італії і Кубок УЄФА. Окрім "Наполі", Дієго виступав за "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселону", "Севілью" і "Ньюеллс Олд Бойз".

Раніше ТСН Проспорт писав, що у вбивстві Марадони звинуватили сімох осіб: їм загрожує до 25 років в’язниці.