Ну не розуміється він у цьому - що ж поробиш.

Голкіпер збірної Росії та леверкузенського "Баєра" Андрій Луньов, схоже, не надто розбирається в світі спорту.

Так, в коментарі для Werkself Magazin, 31-річний воротар чомусь вирішити назвати Сергія Бубку та Олега Блохіна "найвеличнішими російськими спортсменами".

"У Росії її є велика кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овєчкін, який виграв Кубок Стенлі у складі "Вашингтон Кепіталз" і безперечно є одним із найкращих хокеїстів усіх часів. У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів.

Найбільший російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин — зразок для наслідування для кожного голкіпера, оскільки свого часу він був найкращим у світі голкіпером. Його ім'я асоціюється з перемогою СРСР на чемпіонаті Європи 1960 року. На жаль, Яшин помер у 1990 році, за рік до мого народження. Пізніше враження на мене як на воротаря справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", - цитує слова Луньова Sport24.

Додамо, що свої нагороди Бубка зібрав під прапорами СРСР та України. Що стосується Блохіна, то він виступав за київське "Динамо", австрійський "Форвертс" та кіпрський "Аріс", а також за збірну СРСР. Обидва спортсмени ніколи не мали та не мають жодного відношення до Росії. За вийнятком, коли Блохін очолюв "Москву" в сезоні 2007/2008.

Коли народився Луньов (1991 рік, прим.), то він міг бачити виступи Бубки під "синьо-жовтим" прапором, а Блохін на той час вже завершив кар'єру. В 2003 році він очолив збірну України, а до цього він працював у низці грецьких колективів.