Маркевич про півфінал Євро-2022 з футзалу: незважаючи на агресію сусіда, думаю матч Україна - Росія все ж відбудеться

Маркевич про півфінал Євро-2022 з футзалу: незважаючи на агресію сусіда, думаю матч Україна - Росія все ж відбудеться

Він відзначив, що "синьо-жовті" сильні саме командою.

Заслужений тренер України, колишній голова Комітету збірних УАФ Mирон Mаркевич прокоментував майбутню дуель 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу , в якому Україна зустрінеться з Росією.

Відповідний коментар екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" дав для Meta-Ratings.

"Я дивився трансляцію всіх матчів за участю збірної України. На груповому етапі десь удача була на боці підопічних Олександра Косенка, проте у чвертьфіналі вони перемогли казахів по ділу.

Думаю, що матч із Росією, незважаючи на агресію сусіда, все ж таки відбудеться. Тому потрібно виходити, демонструвати свої найкращі якості, зіграти дисципліновано та постаратися нівелювати перевагу натуралізованих бразильців у складі суперника у технічній підготовці.

І ще я сподіваюся, що знову в ударі буде воротар Кирило Ципун. Важливо, що з кожним матчем наші хлопці додають, якість гри покращується. Відчувається, що у збірній України – чудовий мікроклімат, це саме той випадок, коли вона сильна – командою. І впевнений, що у битві з росіянами кожен із наших гравців докладе максимум зусиль для досягнення перемоги", - сказав Маркевич.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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