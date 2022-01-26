Маркевич про рекомендації українським спортсменам щодо росіян на ОІ-2022: про яке братання може йтися, якщо це країна-агресор

Маркевич про рекомендації українським спортсменам щодо росіян на ОІ-2022: про яке братання може йтися, якщо це країна-агресор

Він наголосив, що найкращою відповіддю повинні бути спортивні досягнення.

Заслужений тренер України, колишній голова Комітету збірних УАФ Mірон Mаркевич висловився щодо заборони українським спортсменам стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Відповідний коментар екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" дав для Meta-Ratings.

"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби в таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто ворог.

Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі. Таке не можна прощати.

А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня", - сказав Маркевич.

Зазначимо, що до столиці Піднебесної захищати честь України вирушать 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після "золота" ОІ-2018 у Пхенчхані обійнявся на п'єдесталі з росіянином Іллею Буровим. Також у скандал через спільне фото з росіянкою потрапила й легкоатлетка - Ярослава Магучіх.

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