Маркевич відповів на чутки, що очолить збірну України після відставки Реброва
Мирон Маркевич розповів, чи надходила йому пропозиція від УАФ очолити збірну України після відходу Сергія Реброва.
Легендарний тренер Мирон Маркевич прокоментував чутки, що очолить збірну України після відставки Сергія Реброва.
75-річний фахівець повідомив, що Українська асоціація футболу (УАФ) наразі не контактувала з ним щодо можливого призначення до національної команди.
"УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати в цей момент", — цитує Маркевича видання "Український футбол".
Зазначимо, що 22 квітня УАФ оголосила про відхід Реброва з посади головного тренера збірної України.
Ім'я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли повідомити пізніше.
Останнім місцем роботи Маркевича були львівські "Карпати", які він залишив у липні 2024 року.
Маркевич уже очолював збірну України 2010 року, провівши на посаді тільки чотири матчі, у яких команда не зазнала жодної поразки.
Тоді Маркевич поєднував роботу в національній команді та харківському "Металісті". У серпні 2010 року він пішов у відставку з посади головного тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".
Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.
Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.