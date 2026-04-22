Маркевич відповів на чутки, що очолить збірну України після відставки Реброва

Мирон Маркевич

Легендарний тренер Мирон Маркевич прокоментував чутки, що очолить збірну України після відставки Сергія Реброва.

75-річний фахівець повідомив, що Українська асоціація футболу (УАФ) наразі не контактувала з ним щодо можливого призначення до національної команди.

"УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати в цей момент", — цитує Маркевича видання "Український футбол".

Зазначимо, що 22 квітня УАФ оголосила про відхід Реброва з посади головного тренера збірної України.

Ім'я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли повідомити пізніше.

Останнім місцем роботи Маркевича були львівські "Карпати", які він залишив у липні 2024 року.

Маркевич уже очолював збірну України 2010 року, провівши на посаді тільки чотири матчі, у яких команда не зазнала жодної поразки.

Тоді Маркевич поєднував роботу в національній команді та харківському "Металісті". У серпні 2010 року він пішов у відставку з посади головного тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.