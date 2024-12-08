Марко Ройс здобув трофей: "Лос-Анджелес Гелаксі" став чемпіоном МЛС-2024 (відео)

У ніч проти 8 грудня відбувся фінальний матч плейоф МЛС сезону-2024, в якому "Лос-Анджелес Гелаксі" здобув перемогу над "Нью-Йорк Ред Буллз" з рахунком 2:1 .

Вже на 9-й хвилині поєдинку каліфорнійців вивів уперед Джозеф Пейнтсіл. Через чотири хвилини Деян Йовельїч збільшив перевагу своєї команди.

На 28-й хвилині Шон Ніліс скоротив відставання "биків", однак уникнути поразки їм не вдалося.

Зазначимо, що у складі "Гелаксі" трофей завоював колишній гравець дортмундської "Боруссії" та збірної Німеччини Марко Ройс. У фінальному матчі 35-річний півзахисник вийшов на заміну на 75-й хвилині.

Огляд матчу "Лос-Анджелес Гелаксі" – "Нью-Йорк Ред Буллз"

Для "Лос-Анджелес Гелаксі" це вже шостий титул чемпіона МЛС, що є абсолютним рекордним ліги. "Нью-Йорк Ред Буллз" вдруге в історії поступилися у фіналі.

Нагадаємо, "Інтер" Маямі українця Сергія Кривцова та аргентинця Ліонеля Мессі став переможцем регулярного чемпіонату МЛС з історичним рекордом за кількістю набраних очок, однак вилетів з боротьби за трофей уже на старті плейоф.

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