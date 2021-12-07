Марлос може возз'єднатися з колишнім партнером по "Металісту" та "Шахтарю" у Бразилії - ЗМІ

Марлос може возз'єднатися з колишнім партнером по "Металісту" та "Шахтарю" у Бразилії - ЗМІ

На 33-річного хавбека претендує "Інтернасьйонал".

Півзахисник "Шахтаря" Марлос, який планує в зимове трансферне вікно повернутися до Бразилії, потрапив у сферу інтересів "Інтернасьйонала".

Про це пише UOL.

Контракт українця з "гірниками" завершується в кінці цього року, після чого він може приєднатись до будь-якого клубу на правах вільного агента. "Інтернасьйонал" подібним чином зумів повернути Тайсона на батьківщину, з яким Марлос вже виступав у "Металісті" (2012-2013 роки) та "Шахтарі" (2014-2021 роки).

У 2014 році Марлос перейшов до "Шахтаря" з "Металіста". У Бразилії він виступав за "Сан-Паулу" та "Курітібу".

В цьому сезоні зіграв у 14 матчах донецького клубу в чемпіонаті України, у яких відмітився двома голами та чотирма результативними передачами.

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