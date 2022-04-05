Марно намагаються судитися: CAS зареєстрував вже 10 апеляцій від російських асоціацій

Марно намагаються судитися: CAS зареєстрував вже 10 апеляцій від російських асоціацій

Представники країни-агресорки відчайдушно намагаються відстояти свою "правоту".

Від початку повномасштабної війни Росії проти України спортсменів країни-агресорки відсторонили від світового спорту, але вони продовжують марно відстоювати свої права у Спортивноно арбітражному суді (CAS).

Наразі у CAS зареєструвано 10 апеляцій від російських федерацій та спортсменів на рішення міжнародних федерацій щодо усунення атлетів від участі у міжнародних змаганнях, повідомляється на офіційному сайті організації.

Три з них стосуються футболу, є також апеляція Олімпійського комітету Росії щодо недопуску спортсменів на зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Зареєстровано спільну апеляцію Союзу ковзанярів Росії та Федерації фігурного катання на ковзанах Росії, під якою підписалися Семен Єлістратов, Ангеліна Голікова, Євгенія Тарасова та Володимир Морозов.

Окремо зареєстровані апеляції представників спортивної гімнастики, стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-трампі до міжнародної та європейської федерацій гімнастики. Серед авторів – Микита Нагорний, Ангеліна Мельникова, Михайло Заломін, Віталій Іванчук та Ірина Караваєва.

Також зареєстровані апеляції Союзу біатлоністів Росії, федерацій академічного веслування та регбі.

Нагадаємо, що сіністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук закликав позбавити Росію членства в Міжнародному олімпійському комітеті та всіх міжнародних спортивних федераціях через розв'язану повномасштабну війну проти України.

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