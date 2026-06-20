ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Марокко з найшвидшим голом на ЧС-2026 перемогло Шотландію

Марокканці відзначилися у воротах суперника уже на 2-й хвилині зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Шотландія — Марокко

Шотландія — Марокко / © Associated Press

Збірна Марокко обіграла команду Шотландії в матчі другого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі марокканці забили вже на 2-й хвилині — Ісмаель Сайбарі отримав закидання від Браїма Діаса до штрафного майданчика та з гострого кута вразив ворота суперника.

Шотландія — Марокко / © Associated Press

Шотландія — Марокко / © Associated Press

До слова, це найшвидший гол цього Мундіалю.

Зазначимо, що в першому турі Марокко зіграло внічию з Бразилією (1:1), а Шотландія здолала Гаїті (1:0).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартеті бразильці розгромили гаїтян — 3:0.

  • Тож після двох турів Бразилія та Марокко (по 4 очки) лідирують у групі C. На третьому місці перебуває Шотландія (3 бали). Гаїті (0) розташовується на останній позиції — це перша команда, яка втратила шанси вийти до плейоф ЧС-2026.

  • У заключному третьому турі марокканці зустрінуться з гаїтянами, а шотландці позмагаються з бразильцями. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 01:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie