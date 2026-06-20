Марокко з найшвидшим голом на ЧС-2026 перемогло Шотландію

Шотландія — Марокко / © Associated Press

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Збірна Марокко обіграла команду Шотландії в матчі другого туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі марокканці забили вже на 2-й хвилині — Ісмаель Сайбарі отримав закидання від Браїма Діаса до штрафного майданчика та з гострого кута вразив ворота суперника.

Шотландія — Марокко / © Associated Press

До слова, це найшвидший гол цього Мундіалю.

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Зазначимо, що в першому турі Марокко зіграло внічию з Бразилією (1:1), а Шотландія здолала Гаїті (1:0).

В іншому матчі 2-го туру цього квартеті бразильці розгромили гаїтян — 3:0.

Тож після двох турів Бразилія та Марокко (по 4 очки) лідирують у групі C. На третьому місці перебуває Шотландія (3 бали). Гаїті (0) розташовується на останній позиції — це перша команда, яка втратила шанси вийти до плейоф ЧС-2026.

У заключному третьому турі марокканці зустрінуться з гаїтянами, а шотландці позмагаються з бразильцями. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 01:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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