"Марсель" перед матчем з "Шахтарем" у Лізі Європи у більшості програв у чемпіонаті Франції (відео)

"Провансальці" зазнали поразки від "Бреста", хоча майже тайм мали чисельну перевагу.

"Марсель", який є суперником донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, на виїзді поступився "Бресту" в матчі 22-го туру чемпіонату Франції – 1:0 .

У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви господарі залишилися у меншості – на 60-й хвилині пряму червону картку отримав Стів Муньє.

Проте чисельною перевагою команда Дженнаро Гаттузо не змогла скористатися. Ба більше, наприкінці зустрічі "Брест" вирвав перемогу – на 88-й хвилині вирішальний гол забив П'єр Ле-Мелу.

Огляд матчу "Брест" – "Марсель"

Після цього матчу "Марсель" (30 очок) посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Брест" (40 балів) піднявся на другу позицію.

У наступному турі "провансальці" 25 лютого приймуть "Монпельє". Днем раніше "Брест" на виїзді зійдеться зі "Страсбургом".

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, "Марсель" прийме "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок команди зіграли внічию з рахунком 2:2 .

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