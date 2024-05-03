"Марсель" та "Аталанта" не визначили переможця в першому півфінальному матчі Ліги Європи (відео)

Французький та італійський клуби зберегли паритет перед грою у відповідь.

"Марсель" вдома зіграв унічию з "Аталантою" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Велодром" у Марселі закінчився з рахунком 1:1 .

Гості вийшли вперед уже на 11-й хвилині зустрічі, коли Джанлука Скамакка пробив у кут після передачі Тена Копмайнерса.

Досить швидко "провансальці" відігралися. На 20-й хвилині Шансель Мбемба ударом із зони перед штрафним майданчиком влучив у стійку, від якої м'яч залетів у ворота. Більше команди голів не забивали.

Огляд матчу "Марсель" – "Аталанта"

Матч-відповідь між "Аталантою" і "Марселем" відбудеться за тиждень, 9 травня, у Бергамо.

В іншій півфінальній парі Ліги Європи сильнішого визначають "Рома" та "Баєр". У першому матчі леверкузенський клуб на виїзді обіграв римлян (2:0).

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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