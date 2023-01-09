"Марсель" яскравим відеороликом оголосив про перехід Малиновського: деталі угоди

Французький "Марсель" офіційно оголосив про трансфер півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського.

29-річний українець приєднався до клубу з чемпіонату Франції на правах оренди з правом викупу.

Раніше авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума викупу становитиме 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро бонусами.

"Марсель" яскраво представив українця у своїх соцмережах, зібравши найкращі моменти гри Руслана. За нову команду Малиновський виступатиме під 18-м номером.

est Olympien ⚪️



Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat



Bienvenue à ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

Нагадаємо у підписанні Маліновського також були зацікавлені "Вест Гем" та "Тоттенгем". Лондонський клуб навіть робив "Аталанті" офіційну пропозицію щодо трансферу українця.

Цього сезону українець зіграв 15 матчів за "бергамасків" у чемпіонаті Італії, забив один гол і віддав 2 асисти.

Наразі "Аталанта" посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. "Марсель" йде третім у чемпіонаті Франції.

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