"Марсель" з Малиновським сенсаційно вилетів з Кубка Франції, програвши середняку другої ліги (відео)

"Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського в 1/4 фіналу Кубка Франції сенсаційно зазнав поразки від представника другого дивізіону країни – "Ансі". Основний час матчу завершився з рахунком 2:2 , а в серії пенальті перемогли гості.

Перший тайм залишився за господарями завдяки голу Джордана Верету на 29-й хвилині.

На початку другої половини зустрічі команда гостей, яка наразі посідає десяте місце в Лізі 2, шокувала "провансальців" забитими м'ячами Моїза Сагі Діона та Кевіна Муанги.

На 85-й хвилині "Марсель" мав чудовий шанс відігратися, проте Алексіс Санчес не реалізував пенальті.

Утім, представник елітного дивізіону все ж зумів зрівняти рахунок– на 90+6-й хвиині відзначився 18-річний нападник Муге, який дебютував за "Марсель" на професійному рівні.

Доля путівки до наступного раунду визначалася в серії пенальті, де міцнішими нерви виявилися в "Ансі" – 6:7. У складі "Марселя" одинадцятиметрові не реалізували Нуну Тавареш та Леонардо Балерді.

Зазначимо, що Малиновський вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині за рахунку 1:2.

Огляд матчу

Додамо, що до півфіналу Кубка Франції також пробилися "Ліон", "Нант" і "Тулуза". Фінал турніру відбудеться 29 квітня.

Нагадаємо, "Марсель" в 1/8 фіналу Кубка Франції вибив ПСЖ. Переможний гол забив саме Малиновський.

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