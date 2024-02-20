"Марсель" звільнив Гаттузо з посади головного тренера перед матчем проти "Шахтаря" в Лізі Європи

"Марсель" звільнив Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера команди перед матчем-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря".

Про це повідомляється на офіційному сайті французького клубу.

Наразі "Марсель" не повідомив, хто очолить команду після звільнення Гаттузо. За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, новим керманичем "провансальців" стане француз Жан-Луї Гассе.

Зазначимо, що Гассе відправили у відставку з посади головного тренера збірної Кот-Д'Івуару після невиразного групового етапу на домашньому Кубку африканських націй. Його замінив Емерс Фае, який тріумфально пройшов плейоф і привів івуарійців до перемоги в турнірі.

В останньому матчі під керівництвом Гаттузо "Марсель" у більшості програв "Бресту" (0:1) у чемпіонаті Франції.

Наразі "провансальці" посідають дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції, набравши 30 очок після 22 турів.

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок команди зіграли внічию з рахунком 2:2 .

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