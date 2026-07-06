Марта Костюк пройшла до чвертьфіналу Вімблдону / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Марта Костюк продовжує успішний виступ у жіночому одиночному розряді на Вімблдоні-2026. У поєдинку стадії 1/16 фіналу Костюк завдала поразки представниці США Ешлін Крюгер, яка раніше вибила з турніру іншу українку — Дарію Снігур.

Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Старт першої партії залишився за американкою, проте Костюк швидко перехопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль.

Крюгер зуміла вирівняти становище, але українка дотиснула суперницю й за 38 хвилин закрила сет із рахунком 6:4. У другій партії на корті точилася рівна боротьба, і за рахунку 2:4 на користь американки Костюк організувала камбек, вигравши чотири гейми поспіль та завершивши матч на свою користь.

Реклама

Загалом українка виконала 2 ейси, 17 віннерів та припустилася 11 невимушених помилок, тоді як американка помилилася 19 разів.

Вихід до чвертьфіналу став для 12-ї ракетки світу Костюк особистим рекордом на кортах Всеанглійського клубу.

Попереднім її найкращим досягненням на лондонських кортах був вихід до третього кола у 2023 та 2024 роках.

У наступному раунді одиночного розряду Костюк схрестить ракетки з переможницею пари Жасмін Паоліні (Італія) — Александра Еала (Філіппіни). Крім того, у змагальний день 6 липня українка виступить і в парному розряді разом із румункою Єлєною-Габріелою Русе.

Реклама

Марта Костюк: останні новини

Нагадаємо, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками Roland Garros-2026. Марта Костюк установила історичний рекорд для України, ставши першою в історії країни півфіналісткою французького мейджора в жіночому одиночному розряді.

Цей успіх дозволив Марті піднятися на найвищу в її кар’єрі 12-ту сходинку рейтингу.

Еліна Світоліна, яка поступилася Костюк у чвертьфіналі, опустилася на одну позицію і наразі посідає 8-ме місце, зберігаючи статус першої ракетки України.

Особистий рекорд також встановила Олександра Олійникова, яка завдяки виходу до третього кола відіграла 14 позицій і піднялася на 51-ше місце. Інші українки в сотні розподілилися так: Даяна Ястремська — 49-та, Юлія Стародубцева — 57-ма, Ангеліна Калініна — 69-та, а Дар’я Снігур посідає 84-ту сходинку. Вероніка Подрез розташувалася на 145-му місці.

Реклама

Новини партнерів