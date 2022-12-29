Машина для голів: нестримний Голанд встановив новий рекорд результативності в АПЛ

Зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд оформив дубль в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лідса" та встановив черговий бомбардирський рекорд.

22-річному норвежцю вистачило 14 поєдинків, щоб забити 20 голів в АПЛ. Раніше ніхто в історії ліги не демонстрував таку результативність.

Попереднє досягнення належало Кевіну Філліпсу, якому знадобився 21 матч для своїх перших 20 голів в АПЛ.

20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:



14 - Erling Haaland

21 - Kevin Phillips

23 - Andrew Cole

26 - Ruud van Nistelrooy

26 - Diego Costa

26 - Tony Yeboah



Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022

Крім того, Голанд перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Ерлінг став першим футболістом, якому вдалося забити 26 голів за 20 матчів під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Свого час Мессі витратив на це 28 поєдинків.

25 - Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances under Pep Guardiola; this is the quickest that any player has reached 25 goals under Guardiola with top-flight clubs:



20 - Erling Haaland

28 - Lionel Messi

30 - Samuel Eto'o

35 - Sergio Agüero

41 - Thierry Henry



Greats. pic.twitter.com/zXaNazJbmE — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022

"Манчестер Сіті" на виїзді впевнено обіграв "Лідс" з рахунком 1:3 .

Після перемоги над "Лідсом" манчестерський клуб набрав 35 очок і повернувся на друге місце турнірної таблиці АПЛ, посунувши на третю сходинку "Ньюкасл" (33 бали), який провів на матч більше за "городян". Лідирує з 40 заліковими пунктами "Арсенал" Олександра Зінченка.

У наступному матчі "городяни" 31 грудня приймуть "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка.

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