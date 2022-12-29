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Машина для голів: нестримний Голанд встановив новий рекорд результативності в АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Машина для голів: нестримний Голанд встановив новий рекорд результативності в АПЛ

Фото: Associated Press

Норвежцю підкорилося чергове фантастичне досягнення.

Зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд оформив дубль в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лідса" та встановив черговий бомбардирський рекорд.

22-річному норвежцю вистачило 14 поєдинків, щоб забити 20 голів в АПЛ. Раніше ніхто в історії ліги не демонстрував таку результативність.

Попереднє досягнення належало Кевіну Філліпсу, якому знадобився 21 матч для своїх перших 20 голів в АПЛ.

Крім того, Голанд перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Ерлінг став першим футболістом, якому вдалося забити 26 голів за 20 матчів під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Свого час Мессі витратив на це 28 поєдинків.

"Манчестер Сіті" на виїзді впевнено обіграв "Лідс" з рахунком 1:3.

  • Після перемоги над "Лідсом" манчестерський клуб набрав 35 очок і повернувся на друге місце турнірної таблиці АПЛ, посунувши на третю сходинку "Ньюкасл" (33 бали), який провів на матч більше за "городян". Лідирує з 40 заліковими пунктами "Арсенал" Олександра Зінченка.
  • У наступному матчі "городяни" 31 грудня приймуть "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка.

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Дата публікації
Перегляди
589
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