Машина для голів: нестримний Голанд встановив новий рекорд результативності в АПЛ

Норвежцю підкорилося чергове фантастичне досягнення.
Зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд оформив дубль в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Лідса" та встановив черговий бомбардирський рекорд.
22-річному норвежцю вистачило 14 поєдинків, щоб забити 20 голів в АПЛ. Раніше ніхто в історії ліги не демонстрував таку результативність.
Попереднє досягнення належало Кевіну Філліпсу, якому знадобився 21 матч для своїх перших 20 голів в АПЛ.
20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances:— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022
14 - Erling Haaland
21 - Kevin Phillips
23 - Andrew Cole
26 - Ruud van Nistelrooy
26 - Diego Costa
26 - Tony Yeboah
Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia
Крім того, Голанд перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Ерлінг став першим футболістом, якому вдалося забити 26 голів за 20 матчів під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Свого час Мессі витратив на це 28 поєдинків.
25 - Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances under Pep Guardiola; this is the quickest that any player has reached 25 goals under Guardiola with top-flight clubs:— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022
20 - Erling Haaland
28 - Lionel Messi
30 - Samuel Eto'o
35 - Sergio Agüero
41 - Thierry Henry
Greats. pic.twitter.com/zXaNazJbmE
"Манчестер Сіті" на виїзді впевнено обіграв "Лідс" з рахунком 1:3.
- Після перемоги над "Лідсом" манчестерський клуб набрав 35 очок і повернувся на друге місце турнірної таблиці АПЛ, посунувши на третю сходинку "Ньюкасл" (33 бали), який провів на матч більше за "городян". Лідирує з 40 заліковими пунктами "Арсенал" Олександра Зінченка.
- У наступному матчі "городяни" 31 грудня приймуть "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка.
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