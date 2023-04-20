Машина для забивання голів: Голанд встановив новий бомбардирський рекорд у плейоф Ліги чемпіонів

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд став автором чергового рекорду в найпрестижнішому євротурнірі – Лізі чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" 22-річний норвежець знову забив. Гол у ворота мюнхенців став для нього 13-м на стадії плейоф головного єврокубку.

Зазначимо, що Ерлінг проводив лише десятий поєдинок в плейоф Ліги чемпіонів. Таким чином, він встановив новий рекорд результативності. Попереднє досягнення належало вінгеру "Баварії" Садіо Мане – сенегалець забив дев'ять м'ячів у своїх перших десяти іграх нокаут-стадії ЛЧ.

Players with most goals scored in the first 10 #UCL knock-out games of their career:



Haaland (13)

Mane (9) pic.twitter.com/yC71r8FC7F — LiveScore (@livescore) April 20, 2023

Загалом Голанд відзначився вже 12 голами в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У його найближчих переслідувачів –форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха і нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе по 8 забитих м'ячів, однак "мерсисайдці" та парижани вже вилетіли з турніру.

Most goals scored in the Champions League this season:



◉ 12 - Erling Haaland

◎ 8 - Mohamed Salah

◎ 8 - Kylian Mbappé

◉ 6 - Vinícius Júnior

◎ 6 - João Mário



The Golden Boot is all-but secured. #UCL pic.twitter.com/X2IuvXLkhS — Squawka (@Squawka) April 19, 2023

Також норвежець повторив рекорд за голами, забитими в одному сезоні ЛЧ, серед гравців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі. Стільки ж м'ячів (12) записав на свій рахунок нідерландець Руд ван Ністелрой у сезоні-2002/2003, виступаючи за "Манчестер Юнайтед".

Erling Haaland EQUALS Ruud van Nistelrooy’s record of 12 UCL goals in a single season for an English club pic.twitter.com/WoRWdFh2yV — LiveScore (@livescore) April 19, 2023

Матч-відповідь між "Баварією" та "Манчестер Сіті" завершився внічию 1:1 . Колектив Хосепа Гвардіоли переміг 4:1 за сумою двох поєдинків і вибив мюнхенців з Ліги чемпіонів.

У півфіналі турніру "Манчестер Сіті" битиметься з мадридським "Реалом", який у чвертьфіналі двічі обіграв лондонський "Челсі". Іншу путівку до фіналу ЛЧ розіграють "Інтер" та "Мілан".

Читайте також:

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: коли матчі

"Інтер" драматично втратив перемогу над "Бенфікою", але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Мілан" вибив "Наполі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – команди не забили два пенальті (відео)