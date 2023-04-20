Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Машина для забивання голів: Голанд встановив новий бомбардирський рекорд у плейоф Ліги чемпіонів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Машина для забивання голів: Голанд встановив новий бомбардирський рекорд у плейоф Ліги чемпіонів

Фото: Associated Press

Норвежець перевершив досягнення Садіо Мане.

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд став автором чергового рекорду в найпрестижнішому євротурнірі – Лізі чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" 22-річний норвежець знову забив. Гол у ворота мюнхенців став для нього 13-м на стадії плейоф головного єврокубку.

Зазначимо, що Ерлінг проводив лише десятий поєдинок в плейоф Ліги чемпіонів. Таким чином, він встановив новий рекорд результативності. Попереднє досягнення належало вінгеру "Баварії" Садіо Мане – сенегалець забив дев'ять м'ячів у своїх перших десяти іграх нокаут-стадії ЛЧ.

Загалом Голанд відзначився вже 12 голами в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У його найближчих переслідувачів –форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха і нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе по 8 забитих м'ячів, однак "мерсисайдці" та парижани вже вилетіли з турніру.

Також норвежець повторив рекорд за голами, забитими в одному сезоні ЛЧ, серед гравців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі. Стільки ж м'ячів (12) записав на свій рахунок нідерландець Руд ван Ністелрой у сезоні-2002/2003, виступаючи за "Манчестер Юнайтед".

Матч-відповідь між "Баварією" та "Манчестер Сіті" завершився внічию 1:1. Колектив Хосепа Гвардіоли переміг 4:1 за сумою двох поєдинків і вибив мюнхенців з Ліги чемпіонів.

У півфіналі турніру "Манчестер Сіті" битиметься з мадридським "Реалом", який у чвертьфіналі двічі обіграв лондонський "Челсі". Іншу путівку до фіналу ЛЧ розіграють "Інтер" та "Мілан".

Читайте також:

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: коли матчі

"Інтер" драматично втратив перемогу над "Бенфікою", але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Мілан" вибив "Наполі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – команди не забили два пенальті (відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
774
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація