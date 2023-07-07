Масова бійка в матчі УПЛ: вісім гравців "Шахтаря" та "Дніпра-1" отримали дискваліфікації

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення за підсумками матчу 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 між "Шахтарем" і "Дніпром-1".

Поєдинок закінчився масовою бійкою за участю футболістів обох команд. Через це учасники сутички отримали покарання, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У "Шахтаря" три матчі дискваліфікації отримав Єгор Назарина. На чотири поєдинки були відсторонені Ярослав Ракицький, Віктор Корнієнко та Анатолій Трубін. Водночас голкіпер "гірників" на два матчі з чотирьох покараний умовно.

У "Дніпра-1" по чотири матчі "бану" отримали Рональд Матарріта, Жоау Пеглоу, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк.

Крім того, обидва клуби оштрафували на 500 тисяч гривень. Усі згадані гравці вже відбули по одному матчу дискваліфікації.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0 . Донецький клуб за тур до фінішу сезону став чемпіоном України з футболу.

Для "гірників" це 14-й в історії титул чемпіона України. Своєю чергою, "Дніпро-1" став срібним призером УПЛ і вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніші повідомлялося, що "Дніпро-1" дізнався суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.

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