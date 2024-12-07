Матч АПЛ між "Евертоном" і "Ліверпулем" екстрено перенесли: що стало причиною

Стартовий матч 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25 між "Евертоном" і "Ліверпулем" було перенесено через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок".

Мерсисайдське дербі мало відбутися у суботу, 7 грудня. Старт поєдинку був запланований на 14:30 за київським часом. Однак через шторм "Дарраг", який супроводжується сильними вітрами та зливами, гру відклали на невизначений термін. Нову дату матчу оголосять пізніше.

Зазначається, що рішення про перенесення поєдинку було ухвалено місцевою владою. Через шторм також скасовано матч Чемпіоншипу "Кардіфф Сіті" – "Вотфорд" і зустріч Ліги 2 Англії "Ньюпорт" – "Карлайл Юнайтед".

Наразі "Ліверпуль" лідирує в АПЛ, маючи 35 очок після 14 матчів. "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко, з 14 балами йде на 15-й позиції.

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