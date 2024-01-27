Матч чемпіонату Бельгії з футболу переграють через суддівську помилку – подробиці скандалу (відео)

Матч 19-го туру чемпіонату Бельгії з футболу між "Андерлехтом" і "Генком" буде переграно через помилку суддів.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Генка".

Поєдинок відбувся 23 грудня минулого року та завершився перемогою "Андерлехта" з рахунком 2:1.

У першому таймі за рахунку 0:0 "Генк" отримав право на пробиття пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Браян Гейнен, але його удар відбив голкіпер брюссельців Каспер Шмейхель. Форвард гостей Їра Сор виявився першим на добиванні та відправив м'яч у ворота.

Проте після перегляду відеоповторів епізоду судді встановили, що Сор почав вбігати до штрафного майданчика до удару. Відтак рефері VAR рекомендував головному арбітру скасувати гол.

Після матчу "Генк" вирішив оскаржувати суддівське рішення, оскільки під час виконання пенальті два футболісти "Андерлехта" також передчасно вбігали до карного майданчика. Згідно з правилами, судді повинні були наказати перебити 11-метровий, а не призначити вільний удар на користь господарів.

The Genk vs Anderlecht game which was played on the 23rd December 2023 is set to be replayed.



The reason is because of a huge VAR penalty error and Genk took this to court and won the case. pic.twitter.com/3djoFdd2VJ — Global Watch Football (@official_gwf) January 26, 2024

У бельгійському суддівському корпусі назвали цей епізод помилкою арбітрів VAR та заявили, що підстав для перегравання матчу немає. Однак "Генк" подав апеляцію на це рішення, наполягаючи, що арбітри неправильно трактували футбольні правила. Дисциплінарна рада Федерації футболу Бельгії задовільнила її та ухвалила рішення переграти зустріч.

Дата перегравання поєдинку буде призначена пізніше. В "Андерлехті" вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення, зокрема в Бельгійського спортивному арбітражному суді (BAS).

Відео епізоду з пенальті

"Андерлехт" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а "Генк" перебуває на п'ятій позиції. Після скасування результату їхнього матчу різниця між двома командами складає 5 очок.

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