Матч Данія — Україна завершили достроково: що сталося

Крістіан Еріксен / © Associated Press

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Товариський матч між збірними Данії та України, який відбувався 7 червня на "Оденсе Стедіум" в данському місті Оденсе, завершили достроково.

На 65-й хвилині поєдинку данському півзахиснику Крістіану Еріксену стало зле на футбольному полі.

Арбітр був змушений призупинити гру. Лікарі одразу з'явилися на полі, щод надати Еріксену медичну допомогу.

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У підсумку Еріксен залишив поле під оплески глядачів, одразу після чого гру було достроково завершено. На момент зупинки матчу Данія вигравала з рахунком 2:1.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Як розвивалися події на полі до зупинки матчу

Данці відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі — Патрік Доргу на правому фланзі отримав передачу від Александера Ба, змістився в центр і дальнім ударом відправив м'яч у ворота Анатолія Трубіна.

На 30-й хвилині Данія могла збільшувати свою перевагу — Йоакім Андерсен небезпечно пробив головою після подачі Крістіана Еріксена зі штрафного з правого флангу, але Трубін здійснив сейв.

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На 36-й хвилині данська команда таки зміцнила перевагу в рахунку — Йоакім Меле добив м'яч у порожні ворота після того, як Трубін парирував удар Каспера Гега.

На 44-й хвилині збірна України скоротила відставання в рахунку — Віталій Миколенко у швидкій контратаці знайшов передачею до центру штрафного майданчика Романа Яремчука, який не зумів завдати удару, але м'яч відскочив до Віктора Циганкова і той покотив у порожні ворота.

У компенсований до першого тайму час "синьо-жовті" навіть могли зрівняти рахунок — данський захисник у боротьбі з Яремчуком зрізав м'яч у власні ворота, але арбітр зафіксував офсайд в українського форварда і не зарахував цей гол.

Для "синьо-жовтих" це був другий матч під керівництвом нового головного тренера — Андреа Мальдери, який замінив на цій посаді Сергія Реброва. Італійський фахівець дебютував на чолі української збірної 31 травня перемогою над поляками (2:0) в товариському поєдинку.

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Зазначимо, що Україна та Данія не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, а данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії.

Відтак очна зустріч стала для команд підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

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