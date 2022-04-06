Матч "Динамо" U-19 в Юнацькій лізі УЄФА можна відвідати безкоштовно або пожертвувати кошти українським біженцям

Матч "Динамо" U-19 в Юнацькій лізі УЄФА можна відвідати безкоштовно або пожертвувати кошти українським біженцям

"Біло-сині" зіграють з однолітками з лісабонського "Спортингу".

У четвер, 7 квітня, "Динамо" Київ зустрінеться зі "Спортингом" у Юнацькій лізі УЄФА. Поєдинок відбудеться у Бухаресті на стадіоні "Джулешти" та стартує о 15:00.

Цей поєдинок можна відвідать безкоштовно, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

"Вартість квитка становить 0 лей (безкоштовно). Натомість можна зробити добровільну благодійну пожертву у розмірі 10 лей (2 євро) або 20 лей (4 євро)", - йдеться у заяві "Динамо".

Зібрані кошти будуть направлені на підтримку біженцям з України.

"Усі зібрані кошти будуть спрямовані на фінансовий супровід та допомогу дітям-біженцям, які змушені були покинути Україну разом зі своїми матерями, та були розміщені в Румунії: переселенці, які прибули з Чернівців та розміщені до Ізвору-Мурешулуй (30 осіб); переселенці з Києва та Київської області, розміщені у Келіменешті (30 осіб); переселенці з Одеси, розміщені у Бухаресті (30 осіб); переселенці з усіх регіонів України, розміщені у Тімішоарі (20 осіб)", - додали у клубі.

Нагадаємо, що відома спортивна журналістка та дружина захисника збірної України та "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан надзвичайно емоційно звернулася до росіян, чия армія продовжує вбивати українців за наказом свого президента Володимира Путіна.

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