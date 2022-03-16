Матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА дозволили провести на нейтральному полі

Сторони шукають способи вирішення питання.

УЄФА вдруге змінив дату проведення матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22, в якому київське "Динамо" прийматиме лісабонський "Спортинг", а також запропонував свій варіант місця проведення поєдинку.

Зважаючи на календар турніру, який завершується фіналами 22-25 квітня, УЄФА бачить можливість організувати матч 1/8 фіналу між Динамо та Спортингом на стадіоні Спортивного Центру Коловрей у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні. Також на цьому стадіоні відбудеться чвертьфінал, у якому переможець гратиме проти Бенфіки. Дати матчів визначено 16 та 19 квітня.

Наразі "Динамо" та УЄФА ведуть консультації щодо можливості проведення матчу.

Спочатку матч юнацьких команд Динамо та Спортингу мав відбутися 2 березня у Києві. Потім гру перенесли на 9 березня, але поєдинок так і не відбувся через російську військову агресію проти України.

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