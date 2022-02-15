Матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА може бути перенесений із Києва, суперник відмовляється їхати до України - ЗМІ

Матч "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА може бути перенесений із Києва, суперник відмовляється їхати до України - ЗМІ

Поєдинок повинен відбутися на початку березня.

Гра 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між київським "Динамо" та лісабонським "Спортингом" може бути перенесена зі столиці України.

Про це повідомляє португальське видання Record.

Згідно з жеребкуванням, зустріч має відбутися на домашньому полі "біло-синіх" 1 або 2 березня. Проте керівництво португальського клубу планує обговорити із киянами додаткове місце проведення матчу. Також португальський клуб розгляне всі альтернативні варіанти, як команда зможе дістатися Києва.

Подібне пов'язане з напруженою політичною обстановкою та можливим повноцінним військовим вторгненням Росії на територію України. Уряд Португалії наразі не рекомендує своїм громадянам відвідувати Україну.

Тепер, за інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", у понеділок, 14 лютого, представники "Спортинга" у зверненні до УЄФА заявили, що не полетять на поєдинок до Києва. Португальці посилаються на рекомендації МЗС та свого посольства в Україні. До звернення "Спортинга" було додано відповідні листи від цих органів.

Натомість "Динамо" наполягає на проведенні матчу у Києві, крайній варіант – Львів. У середу, 16 лютого, УЄФА оголосить рішення щодо місця проведення матчу. Серед найімовірніших варіантів – проведення поєдинку на нейтральному полі (розглядаються Кіпр та Туреччина).

Переможець пари "Динамо"/"Спортинґ" в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" (Данія)/"Бенфіка" (Португалія). Чвертьфінальний поєдинок також може відбутися в Україні;

Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, на груповій стадії Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце, обійшовши однолітків із "Баварії" та "Барселони", але на два очки відставши від "Бенфіки".