Match for peace #StopWarInUkraine: 12 квітня у Варшаві відбудеться благодійний матч "Динамо" - "Легія"

Сьогодні, 12 квітня, о 20:30 (СЕТ, 21:30 за Києвом) на стадіоні Stadion Legii у Варшаві розпочнеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між командами "Легія" з Польщі та українським "Динамо".

На гостей стадіону та телеглядачів чекатиме перфоманс, до якого будуть залучені вимушені переселенці з України — жінки та діти, що наразі перебувають у Варшаві, та всесвітньо відомі українські співачки — Тіна Кароль, Юлія Саніна (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) та DOROFEEVA.

Подія розпочнеться гімном України у виконанні Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

До, під час та після матчу здійснюватиметься збір коштів на вирішення найбільш гострих гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, фінансовий збір здійснюватиметься на офіційні рахунки Міністерства соціальної політики України в НБУ, а кошти будуть направлені на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

"Багато людей у світі до кінця не розуміють, що у нас відбувається, тому цю інформацію потрібно їм доносити усіма можливими способами. Ми це робитимемо в тому числі на матчі Match for peace #StopWarInUkraine", — прокоментувала Катерина Павленко (Go_A) в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на телеканалі ТЕТ.

Перерахувати кошти можна, перейшовши на спеціальний сайт події, де міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів. Також на вирішення гуманітарних проблем будуть перераховані кошти від продажу квитків на всі благодійні матчі.

Транслюватиме подію польський телеканал TVP, українські мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН. QR-код з переходом на сайт події буде розміщений під час трансляції матчу.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.