Match for peace #StopWarInUkraine: 20 квітня у Румунії відбудеться благодійний футбольний матч "CFR 1907 Cluj" — "Динамо"

20 квітня о 21:30 (СЕТ, час співпадає з київським) на стадіоні Костянтина Редулеску (Stadionul Dr. Constantin Rădulescu) в румунському містечку Клуж-Напока відбудеться благодійний матч Match for peace #StopWarInUkraine між командами CFR 1907 Cluj та українським "Динамо". Транслюватиме подію румунський телеканал PRIMA TV та платформа Primaplay.ro, українські мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Динамо", ТСН та УНІАН.

Це буде вже третій поєдинок з серії благодійних заходів, мета яких — збір коштів на підтримку України. Так, усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні. Зокрема, фінансовий збір здійснюватиметься на офіційні рахунки в НБУ Міністерства соціальної політики України, а кошти будуть направлені на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Вартість квитків стартує від 10 румунських лей, придбати їх можна на сайті за цим посиланням. Українці, що наразі перебувають в місті Клуж-Напока, можуть отримати безкоштовні квитки на матч. Для цього необхідно звернутися в квиткову касу футбольного клубу за адресою 11 October Street та показати будь-який документ, що засвідчує українське громадянство.

Як і на відкритті благодійних матчів у Варшаві, окрім футболістів, учасниками події в Клуж-Напока стануть українські артистки, відомі на весь світ, — Руслана, Юлія Саніна (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) та DOROFEEVA. На глядачів чекатиме 10-хвилинний mash-up з культових пісень артистів та композицій, які стали символом українського протистояння.

Учасниками художнього перфомансу стануть і гості стадіону — українські жінки, бабусі та діти, які через війну змушені були тимчасово залишити свій дім і яких наразі прихистила Румунія.

Руслана – легендарна українська співачка, продюсерка, авторка пісень, громадський голос Майдану та Амбасадор Чистої Енергії в світі. У 2004 році вона з піснею "Wild Dances" здобула першу для України перемогу на ПК "Євробачення", а за альбом "Wild Dances" отримала нагороду "World Music Awards", у рамках якої було вперше запроваджено номінацію "World Best Selling Ukrainian Artist". На стадіоні в Клуж-Напока Руслана виконає вищезгадану знакову для всієї України композицію Wild Dances.

Юлія Саніна — фронтвумен гурту The Hardkiss, сонграйтер, блогерка та справжня рок-діва. Входить до списку "100 найбільш успішних жінок України" та "35 найяскравіших представників вітчизняної культури, які досягли успіху до 35 років" за версією журналу "НВ". У складі гурту The Hardkiss багато разів ставала лауреаткою та номінанткою українських національних музичних премій "Золота Жар-Птиця", YUNA, M1 Music Awards. Юлія виконає композицію "Коханці", один з найпопулярніших хітів гурту, адаптувавши текст до реалій сьогодення.

Катерина Павленко — солістка електро-фольк гурту Go_A, що представляли Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021". Виступ артистів посів 5 місце у фіналі й 1 місце у світовому чарті "Spotify Top Viral". Під час виступу на стадіоні солістка Go_A звертатиметься до глядачів та футбольних фанатів з уже легендарним треком "Шум", що входить в топ найпопулярніших світових чартів.

​​DOROFEEVA — українська співачка, тренерка "Голосу країни", блогерка та авторка пісень. Здобула популярність у складі гурту "Время и стекло", де неодноразово ставала лауреаткою та номінанткою українських національних музичних премій "Золота Жар-Птиця", YUNA , M1 Music Awards. За перший рік сольної кар'єри стала стала справжньою digital-сенсацією України, її пісні очолюють головні чарти та набирають рекордні прослуховування на цифрових майданчиках. За підсумками 2021 року увійшла до 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус". DOROFEEVA заспіває легендарну стрілецьку пісню "Ой у лузі червона калина", яка є символом українського спротиву та героїзму у війні з рф.

Організацією виступів займається команда Big Entertainment shows 1+1, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".

Коментуватимуть матч для українських глядачів Ігор Циганик та Роман Бебех.

На спеціальному сайті події міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine - футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.

Основні меседжі проєкту — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.